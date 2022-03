Oscars 2022: 94வது ஆஸ்கர் விருது விழா.. இந்தியாவில் எப்போ? எங்கே? எப்படி? பார்க்கலாம்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: 94வது ஆஸ்கர் விருது விழா இந்திய நேரப்படி வரும் மார்ச் 28ம் தேதி நடைபெறுகிறது. அமெரிக்க நேரப்படி மார்ச் 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கோலாகலமாக ரெட்கார்ப்பெட் நிகழ்வுடன் நடைபெற உள்ளது.

கொரோனா பரவல் காரணமாக பிப்ரவரி மாதமே நடைபெற வேண்டிய ஆஸ்கர் விருது விழா நிகழ்ச்சி சற்று தள்ளி வைக்கப்பட்டு மார்ச் இறுதியில் அரங்கேற உள்ளது.

தி பவர் ஆஃப் தி டாக், பெல்ஃபாஸ்ட், வெஸ்ட் சைட் ஸ்டோரி, டூன், நோ டைம் டு டை உள்ளிட்ட ஏகப்பட்ட பெரிய படங்கள் பலத்த போட்டியில் உள்ளன.

ஆஸ்கர் விருது வென்ற மூன்று பேர் இணைந்துள்ள இரவின் நிழல்... பர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

English summary

Oscars 2022 Indian Date and Timings: When and Where we will watch 94th Academy Awards in India details are here. Please check and enjoy the world’s greatest Award Function.