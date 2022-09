SIIMA Awards 2022: சைமா விருது வென்ற மலையாள திரைப்படங்கள், நடிகர்கள் முழுமையான பட்டியல் இதோ

பெங்களூரு: 2022ம் ஆண்டுக்கான சைமா திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா பெங்களூருவில் நடைபெற்றது.

10, 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு மொழிப் படங்களுக்கான விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

மலையாளத்தில் மின்னல் முரளி, களா ஆகிய படங்களில் நடித்த டோவினோ தாமஸ் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை வென்றுள்ளார்.

ஸ்ரீவள்ளி பாடலுக்கு ஆடி அசத்திய பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங்.. சைமா விருது விழாவில் சுவாரஸ்யம்!

English summary

The second day of SIIMA Awards that is taking place at Bengaluru celebrates and honours the best of Tamil and Malayalam. Minnal Murali won the Best film in Malayalam cinema, Mahesh Narayanan took the Best Director tropy for Malik.