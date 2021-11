எஸ்பிபி.,க்கு பத்மவிபூஷன், சித்ராவிற்கு பத்மபூஷன் விருது...கெளரவித்த மத்திய அரசு

டெல்லி : ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்தவர்களை தேர்வு செய்து, அவர்களின் சேவையை பாராட்டி குடிமக்களுக்கான உயரிய விருதான பத்ம விருதுகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கி மத்திய அரசு கெளரவித்த வருகிறது. கொரோனா காரணமாக கடந்த ஆண்டு பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா நடத்தப்படவில்லை.

பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா.. சிவகார்த்திகேயன் சொன்ன சூப்பர் சீக்ரெட்!

இதனால் 2020 ம் ஆண்டிற்கான பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா கடந்த இரண்டு நாட்களாக டெல்லியில் ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடைபெற்றது. இதில் 29 பெண்கள், திருநங்கை உள்ளிட்ட மொத்தம் 119 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 7 பேருக்கு பத்ம விபூஷன், 10 பேருக்கு பத்ம பூஷன், 102 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

English summary

Singer K.S.Chitra received Padma Bhooshan award from Presideent Ramnath Govind. she has sung more than 25,000 songs including tamil, hindi, malayalam, telugu, kannada and other foreign languages. she has sung many songs along with top singers in popular music director's music.