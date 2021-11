அப்பா பெற்றிருந்தால் மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார்... பத்ம விபூஷன் விருது குறித்து எஸ்பிபி சரண் உருக்கம்!

சென்னை: பத்ம விபூஷன் விருதை அப்பா பெற்றிருந்தால் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் என பாடகர் எஸ்பிபி சரண் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

சாதனை படைத்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் பத்மவிபூ‌ஷன், பத்மபூ‌ஷன், பத்மஸ்ரீ போன்ற விருதுகளை வழங்கி வருகிறது. அதன்படி 2020-ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டன.

மொத்தம் 119 பேர் விருதுக்குரியவர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு இருந்தனர்.இதில் 7 பேருக்கு பத்ம விபூ‌ஷன் விருதும், 10 பேருக்கு பத்மபூ‌ஷன் விருதும், 102 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

எஸ்பிபி.,க்கு பத்மவிபூஷன், சித்ராவிற்கு பத்மபூஷன் விருது...கெளரவித்த மத்திய அரசு

English summary

SPB Charan heartfelt statement about to receive the Padma vibhushan award. He says dad would have been happy to receive this award.