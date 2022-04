விஜய் டிவி விருதுகள் வந்தாச்சு...சிறந்த சீரியல், சிறந்த நடிகர் யார் தெரியுமா?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் இருந்து ஆண்டுதோறும் சிறந்த சீரியல், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகைகள் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் தேர்வுகள் நடைபெற்று விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

2014 ம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து விஜய் டிவி விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 7 வது விஜய் டிவி விருதுகள் நேற்று வழங்கப்பட்டது. 5 பேர் கொண்ட குழு வெற்றியாளர்களை தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளது. இதில் சிறந்த சீரியலுக்கான விருது இரண்டு சீரியல்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி விஜய் டிவி விருதுகளை வென்றவர்களின் விபரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

அதிகபட்சமாக பாக்யலட்சுமி சீரியல் 6 விருதுகளை வென்றது. விஜய் டிவி சீரியல்கள் மட்டுமின்றி, விஜய் டிவி மற்ற ஷோக்கள், தொகுப்பாளர்களுக்கும் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் விருதுகளை வென்றவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

விஜய் டிவி விருதுகள் முழு விபரம் :

சிறந்த சீரியல் (ப்ரைம் டைம்) - பாக்யலட்சுமி

சிறந்த சீரியல் (ப்ரைம் டைம் அல்லாமல்) - தென்றல் வந்து என்னை தொடும்

ஃபேவரைட் ஷோ - மிஸ்டர் அன்ட் மிசஸ் சின்னத்திரை

சிறந்த நடிகர் - பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் கதிர்

சிறந்த நடிகை - பாக்யலட்சுமி சுசித்ரா

சிறந்த வில்லன் ஆண் - சதீஷ் (பாக்யலட்சுமி சீரியல் கோபி)

சிறந்த மாமியார் - ராஜா ராணி 2 சிவகாமி

சிறந்த துணை நடிகை - ரேஷ்மா பசுபலேட்டி (பாக்யலட்சுமி சீரியல் ராதிகா)

சிறந்த மகன் - சித்து (ராஜா ராணி 2 சரவணன்)

சிறந்த மருமகள் - ரவீணா தாஹா (மெளனராகம் 2 சக்தி)

சிறந்த அம்மா - மீரா கிருஷ்ணன் (தமிழும் சரஸ்வதியும் கோதை)

சிறந்த அப்பா - ரோசரி (பாக்யலட்சுமி)

சிறந்த பெண் தொகுப்பாளர் - பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே

சிறந்த ஆண் தொகுப்பாளர் - ரக்ஷன் (குக் வித் கோமாளி)

சிறந்த பெர்ஃபாமர் பெண் - பவித்ர ஜனனி (அபி)

சிறந்த பெர்ஃபாமர் ஆண் - வினோத் பாபு (வெற்றி)

சிறந்த சின்னத்திரை ஜோடி - தீபக் - நக்ஷத்ரா (தமிழும் சரஸ்வதியும்)

சிறந்த காமெடியன் (Non Fiction) - கலக்க போவது யாரு பாலா

சிறந்த காமெடியன் (Fiction) - ராஜா ராணி 2 அர்ச்சனா

அழகான இளம் ஜோடி - கார்த்திக்- மீனாட்சி

சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரம் - லிஷா - ரக்ஷா (பாரதி கண்ணம்மா)

சிறந்த டைரக்டர் - டேவிட் (பாக்யலட்சுமி, பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்)

சிறந்த எழுத்தாளர் - பிரியா தம்பி (பாக்யலட்சுமி)

சிறந்த புதுமுக கண்டுபிடிப்பு (Non Fiction) - ராஜு ஜெயமோகன்

சிறந்த புதுமுக கண்டுபிடிப்பு (Fiction) - வினுஷா தேவி (பாரதி கண்ணம்மா)

டிரெண்டிங் ஜோடி - செஃப் தாமு மற்றும் வெங்கடேஷ் பட்

English summary

The Vijay TV awards were announced yesterday. The Bagyalakshmi serial won the prime time best serial award. This serial won 6 awards in various categories. Suchitra, the lead actress in the Bagyalakshmi serial, won the best actress award, and Pandian Stores Kathir won the best actor award.