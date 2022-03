வில் ஸ்மித் நிஜமாகவே குத்தினாரா...ஆஸ்கர் மேடையில் நடந்த பரபரப்பு சம்பவம்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் : ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழாவில் கிரிஸ் ராக்கை, வில் ஸ்மித் மேடையில் வைத்து குத்திய சம்பவம் தான் தற்போது ஹாட் டாப்பிக்காக போய் கொண்டிருக்கிறது. ஸ்மித் குத்தியது உண்மை தானா அல்லது எல்லாமே வெறும் ஸ்கிரிப் படி நடத்தப்பட்டதா என்பது தான் அனைவரும் கேட்டும் ஒரே கேள்வியாக உள்ளது.

94 வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் இந்திய நேரப்படி மார்ச் 28 ம் தேதி காலை 5 மணிக்கு துவங்கி நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான திரை பிரபலங்கள் ரெட் கார்பெட் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு அசத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சியை டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்தது.

Oscars 2022: 6 விருதை அள்ளிய டூன்.. வில் ஸ்மித்துக்கு கிடைத்த ஆஸ்கர் விருது.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

English summary

In oscar 2022 event Will Smith punches Chris Rock and asked him to keep his out of his mouth. The latter joked about Will smith's wife, Jada Pinkett smith. He said that Jada looked like GI Jane 2. Celebrities and fans were shocked to see this incident.