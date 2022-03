முதல் முறையாக ஆஸ்கர் விருது வென்ற வில் ஸ்மித்.. அந்த அடி கொடுத்தும் கொடுக்கலைன்னா எப்படி?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மென் இன் பிளாக், பேட் பாய்ஸ் என ஆக்‌ஷன் படங்களில் அசத்தி வந்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் வில் ஸ்மித் முதன் முறையாக ஆஸ்கர் விருதை தட்டித் தூக்கி உள்ளார்.

கிங் ரிச்சர்ட் எனும் படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்றுள்ளார் நடிகர் வில் ஸ்மித்.

ஆஸ்கர் விழாவின் போது நடிகர் கிறிஸ் ராக் என்பவரை ஜோக்குக்காக அடித்தது மிகப்பெரிய அளவில் டிரெண்டான நிலையில், சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருது கிடைத்ததும் மனுஷன் கண் கலங்கி அழுதுவிட்டார்.

ஆஸ்கர் விருது விழாவில் மாஸ் காட்டிய மாற்றுத்திறனாளி நடிகர்.. சைகை மொழியால் பேசிய நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

1992ம் ஆண்டு வெளியான Where the Days Take You படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானவர் வில் ஸ்மித். 1995ம் ஆண்டு வெளியான பேட் பாய்ஸ் திரைப்படம் சர்வதேச அளவில் இவருக்கு ரசிகர்களை பெற்றுத் தந்தது. அதனை தொடர்ந்து வெளியான இண்டிபென்டன்ஸ் டே, மென் இன் பிளாக் படங்கள் மூலம் உலகளவில் ஆக்‌ஷன் சூப்பர்ஸ்டாராக மாறினார் வில் ஸ்மித்.

English summary

Will Smith wins his first Oscar Award for Best Actor at 94th Academy Awards after his kick with Chris Rock goes trending world wide.