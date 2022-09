தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று முழு சம்பளத்தையும் மறுத்த பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார்: பாய்காட் விபரீதங்கள்

மும்பை: இந்தித் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான அமீர் கானின் லால் சிங் சத்தா திரைப்படம் கடந்த மாதம் வெளியானது.

அத்வைத் சந்தன் இயக்கிய இந்தப் படத்தில் கரீனா கபூர், நாக சைத்தன்யா ஆகியோரும் நடித்திருந்தனர்.

திரைத்துறையினர் மத்தியில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட லால் சிங் சத்தா படம் பாய்காட் பிரச்சினையால் பெரும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

கோப்ரா குறித்து அன்றே சொன்னார் விஜய்.. என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

English summary

If Aamir Khan decided to charge his acting fees for Laal Singh Chadda, Viacom 18 Studios would have entailed losses of nearly 100 crores. However, that loss is something that Aamir Khan has decided to absorb himself.