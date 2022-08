மும்பை: அத்வைத் சந்தன் இயக்கத்தில் அமீர்கான், கரீனா கபூர் மற்றும் நாக சைதன்யா நடிப்பில் இன்று வெளியாகி உள்ள லால் சிங் சத்தா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

அதே சமயம், ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கத்தில் அக்‌ஷய் குமார், புமி பெட்னேக்கர் நடித்துள்ள ரக்‌ஷா பந்தன் திரைப்படத்திற்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

ஆனால், இந்த இரு படங்களுக்கும் பாலிவுட்டில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு நிலவுவதால், பாக்ஸ் ஆபிஸ் போட்டியில் முதல் நாளில் யார் ராஜ்ஜியம் செலுத்துவார் என்கிற கேள்விக்கு வெளியாகி உள்ள கணிப்புகளை இங்கே பார்ப்போம்..

