பாலிவுட்டிற்கு செல்லும் அருண் விஜய்யின் தடம்...ஹீரோ யாரு தெரியுமா ?

மும்பை : அருண் விஜய் நடிப்பில் 2019 ல் வெளியான படம் தடம். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவான இந்த படத்தை மகிழ் திருமேனி டைரக்டர் செய்திருந்தார். பாராட்டுக்களையும், ரசிகர்களிடமும், விமர்சகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றது.

2019 ம் ஆண்டு தமிழகத்தில் அதிக வசூலையும் பெற்ற படமாகவும் இது இருந்தது. தன்யா, ஸ்மிருதி வெங்கட், வித்யா பிரதீப் ஆகியோரும் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்திருந்தனர்.

English summary

Arun Vijay's Super Hit Movie ‘Thadam’ will remake in hindi. This movie will direct by vardhan ketkar. Aditya roy kapoor and mrunal thakur to play in lead role. Shooting of this movie will begins from october.