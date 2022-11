காதலிக்காக ரூ.100 கோடியில் பிரம்மாண்ட வீடு? ட்விட்டரில் விளக்கம் கொடுத்த ஹிருத்திக் ரோஷன்!

மும்பை : நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் மும்பையில் தனது காதலிக்காக ரூ 100கோடியில் பிரம்மாண்டமான வீடு ஒன்றை வாங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகரான ஹிருத்திக் ரோஷன் அவரின் காதல் மனைவியான சூசன் கானை 2014ம் ஆண்டு விவகாரத்து செய்தார்கள். ஹிருத்திக் ரோஷனை பிரிந்த சூசன் கான் தற்போது நடிகர் அர்ஸ்லான் கோனியை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

பாலிவுட் சினிமாவின் ஸ்மாட் அண்ட் ஹேன்ட்சம் ஹீரோவாக ஹிருத்திக் ரோஷன் ஏராளமான இளம் ரசிகைகளின் கனவு நாயகனாக வலம் வருகிறார். பியார் ஹே என்ற இந்தி திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமான இவர். கோயி மில்கயா, க்ரிஷ், தூம் மற்றும் ஜோதா அக்பர் போன்ற மாஸ் ஹிட் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Actor Hrithik Roshan has reportedly purchased apartments worth nearly ₹100 crore in Mumbai. Hrithik Roshan and his girlfriend Saba Azad are all set to move in together soon