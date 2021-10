போதை பொருள் வழக்கில் கைதான ஷாருக் கான் மகன்..அந்த குழந்தை மூச்சு விடட்டும்.. பிரபல நடிகர் உருக்கம்!

மும்பை: போதை பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன் கானுக்கு ஆதரவாக பிரபல நடிகர் சுனில் ஷெட்டி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சொகுசு கப்பலான எம்பிரஸ் மும்பையில் இருந்து அக்டோபர் 2ஆம் தேதி சுற்றுலா பயணிகளுடன், 3 நாள் பயணத்தை தொடங்கியது.

இக்கப்பலில் தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்களை பயன்படுத்தி போதைப் பார்ட்டி நடக்க இருப்பதாக போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

Actor Suniel shetty supports Shahrukh khan's son. He says I think the child should be given an opportunity and let the real reports come out.