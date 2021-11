தோழியுடன் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தது.. நாங்கள் திருமணம் செய்துகொள்ள போகிறோம்.. பிரபல நடிகை அறிவிப்பு!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: தனக்கும் தனது தோழிக்கும் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து விட்டதாகவும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளதாகவும் பிரபல நடிகை அறிவித்துள்ளார்.

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை கிறிஸ்டென் ஸ்டீவர்ட். ஹாலிவுட்டில் வெளியான தி ட்விலைட் சீரிஸ் படங்களின் மூலம் பெரும் பிரபலமானார்.

தி ஸ்பென்ஸர் படத்தில் மறைந்த இளவரசி டயானா கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் நடிகை கிறிஸ்டென் ஸ்டீவர்ட். இதன் ட்ரெய்லர் கடந்த செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி வெளியானது. இந்தப் படம் நவம்பர் 5ஆம் தேதியான நாளை மறுநாள் திரைக்கு வரவுள்ளளுது.

Actress Kristen Stewart annouces marriage with her girl friend Dylan Meyer. She said in a function that they going to get married soon.