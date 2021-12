கத்ரினா கைஃப் திருமணத்திற்கு சென்ற தமிழ் டாப் ஹீரோயின் யார் தெரியுமா ?

ஜெய்பூர் : பாலிவுட் பிரபலங்களான கத்ரினா கைஃப், விக்கி கெளசலின் திருமணம் மூன்று நாள் விழாவாக ராஜஸ்தானில் நடக்கிறது. டிசம்பர் 7 ம் தேதி துவங்கி டிசம்பர் 9 ம் தேதி வரை நடக்கும் இந்த திருமண விழாவில் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நெருங்கிய நண்பர்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

ஜெய்பூரில் Six Senses ஓட்டலில் 700 ஆண்டுகள் பழமையான பகுதியில் தான் கத்ரினா கைஃப்பின் திருமணம் நடைபெறுகிறது. இவர்களின் திருமண அழைப்பிதழ், திருமண விருந்தில் இடம்பெறும் மெனு ஆகியன இணையத்தில் வெளியாகி செம வைரலாகின.

English summary

Master movie actress malavika mohanan attended katrina kaif - vicky kaushal wedding. she was childhood friend of vicky kaushal and she celebrates onam with vicky and his family. this year also malavika celebrate onam with vicky's family and shared photos in instagram.