பிரபல நடிகையை இரும்பு ராடால் தாக்கிய கும்பல்.. ஆசிட் வீச்சில் இருந்து தப்பியதாக பரபரப்பு வீடியோ!

மும்பை: இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப் தன்னை பாலியல் ரீதியாக பலவந்தப்படுத்தினார் என பரபரப்பை கிளப்பிய பாலிவுட் நடிகை பாயல் கோஷை சமீபத்தில் மர்ம கும்பல் ஒன்று ஆக்ரோஷமாக தாக்கி உள்ளனர்.

இரும்பு ராடால் தனது தலையை பதம் பார்க்க அவர்கள் நினைத்த நிலையில், அதனை தடுக்க முயற்சித்தபோது தனது இடது கரத்தில் பலமான அடி விழுந்ததாக அவர் அடிபட்ட கையோடு இருக்கும் புகைப்படத்தையும் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும், தன்னை தாக்க வந்த நபர்களில் ஒருவரின் கையில் ஆசிட் போன்ற ஒரு பொருள் இருந்ததாகவும் கூறி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளார் நடிகை பாயல் கோஷ்.

Actress Payal Ghosh got injured after some goons attacked her with iron rod and also she claims one person had acid like liquid in his hand while attacking her.