பாதிக்கப்பட்ட பெண்களிடம் கொஞ்சம் அனுதாபம் காட்டுங்க அக்கா.. ஷில்பா ஷெட்டிக்கு பிரபல நடிகை கோரிக்கை!

சென்னை: பாதிக்கப்பட்ட பெண்களிடம் கொஞ்சம் அனுதாபம் காட்டுங்கள் என நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியிடம் நடிகை ஷெர்லின் சோப்ரா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையான ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ரா ஆபாச படங்களை தயாரித்து வெளியிட்ட வழக்கில் கடந்த ஜூலை மாதம் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஆபாச படங்களுக்கான ஆடிஷனலில் நடிகைகளை நிர்வாணமாக நடிக்க கூறியதாக அவர் மீது பல நடிகைகள் புகார் அளித்தனர். இதனை தொடர்ந்து ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை கைப்பற்றிய போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

ஆபாச பட விவகாரம்.. அவரு காசு ஒரு பைசா வேண்டாம்.. குந்தைகளுடன் கணவரை பிரியும் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி!

Sherlyn Chopra, who has accused Raj Kundra of sexual harassment, has now made a plea to Raj Kundra's wife Shilpa Shetty. In this connection, Sherlyn has released a video of her address to Shilpa Shetty.