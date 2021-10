ஆர்யானுக்கு ஜாமின் வழங்கிய மும்பை ஐகோர்ட்....டிரெண்டிங்கில் தெறிக்க விட்ட ரசிகர்கள்

மும்பை : பாலிவுட் சூப்பர் ஹீரோ ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் அக்டோபர் 3 ம் தேதி, மும்பை சொகுசு கப்பலில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தியதாக போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஜெய் -சுசீந்திரன் கூட்டணியில் உருவாகும் சிவ சிவா... 2வது பாடல் வெளியீடு

கைது செய்யப்பட்ட ஆர்யான், அவரது நண்பர்கள் உள்ளிட்ட 7 பேர் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, பிறகு மும்பை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஷாருக்கான் மகனை வெளியில் கொண்டு வர பலமுறை முயற்சித்தும் அது முடியாமல் போனது. ஆர்யான் உள்ளிட்டோருக்கு ஜாமின் வழங்க தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர்.

English summary

Mumbai high court graints bail for shahrukh khan's son Aryan khan for drug case. aryan khan arrested by NCB officials on october 3rd. after producing in court, aryan and others are kept in mumbai's arthur road jail.