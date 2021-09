கால்பந்தாட்ட பயிற்சியாளரின் உண்மைக்கதை “Maidaan“... ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

மும்பை : பாலிவுட் ஸ்டார் அஜய் தேவ்கன் நடிக்கும் மைதான் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இத்திரைப்படத்தில், பிரியாமணி, கஜ்ராஜ் ராவ் மற்றும் பெங்காலி நடிகர் ருத்ரனில் கோஷ் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.

பிரபல தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் இத்திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

English summary

Ajay Devgn starrer Maidaan inspired by an incredible story of one of India's finest coaches is all set to hit the silver screen on 3rd June 2022.