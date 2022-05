அக்ஷய் குமாருக்கு மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு...கை நழுவி போன கென்ஸ் வாய்ப்பு

மும்பை : பாலிவுட் டாப் ஹீரோ அக்ஷய் குமாருக்கு மீண்டும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் கென்ஸ் திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை அவர் இழந்துள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயனின் ’டான்’ பார்க்க ரெடி ஆகிட்டீங்களா? இந்த 5 காரணங்களுக்காக படத்தை பார்க்கலாம்!

பாலிவுட்டின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் அக்ஷய் குமார். 1987 ம் ஆண்டு ஆஜ் படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டிற்கு அறிமுகமான அக்ஷய் குமார், 100 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார். கடந்த 30 ஆண்டு கால சினிமா வாழ்க்கையில் இதுவரை அக்ஷய் குமார் நடித்த 113 படங்களில் 52 படங்கள் கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்த படங்களாகும்.

English summary

Bollywood actor Akshay Kumar tests covid positive for the second time. He shared this in his twitter page and he has skip the Cannes film festival this year. He had previously tested Covid 19 positive last year in April and admitted in hospital.