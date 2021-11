இப்போதைக்கு திருமணம் இல்லை… பாலிவுட் காதல் ஜோடியின் திடீர் முடிவு !

மும்பை : பாலிவுட் நட்சத்திரங்களான ரன்பீர் கபூரும், ஆலியா பட்டும் இப்போதைக்கு திருமணம் செய்து கொள்ளும் திட்டம் இல்லை என்று கூறியுள்ளனர்.

ரன்பீர் கபூரும், ஆலியா பட்டும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து வருகின்றனர். இவர்களின் திருமணம் இந்த ஆண்டு நடைபெறுவதாக இருந்தது.

ஆனால் இந்த காதல் ஜோடி தற்போது திருமணம் இல்லை என்று கூறியுள்ளதால். இவர்களின் ரசிகர்கள் சோகத்தில் உள்ளனர்.

English summary

Bollywood couple Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's wedding has always been talk of the town. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor will not get married this year.