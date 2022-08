தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களால் பாலிவுட்டுக்கு ஆபத்தா?: இதுதான் உண்மையான நிலவரம்ன்னு தெரியுமா?

சென்னை: கடந்த இரு வருடங்களாக இந்தியத் திரையுலகில் மிகப் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

கொரோனா ஊரடங்கு, ஓடிடி தளங்களின் வருகை திரைத்துறையில் புதிய பாய்ச்சலை நிகழ்த்தி வருகின்றன.

இதுபோன்ற காரணங்களால் தென்னிந்திய படங்களுக்கு வரவேற்பு கிடைப்பதாகவும், இந்திப் படங்கள் தோல்வியடைவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

English summary

It is said that the reception of Hindi films has decreased due to South Indian films like Tamil and Telugu. But, the actual situation is different ( தமிழ், தெலுங்கு போன்ற தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களால் இந்தி படங்களுக்கு வரவேற்பு குறைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், உண்மையான நிலவரம் வேறொன்றாக இருக்கிறது. )