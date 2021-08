உறுதியான அட்லீ – ஷாருக்கான் படம்...டீசர் இந்த முக்கிய நாளிலா

மும்பை : தமிழ் சினிமாவின் ஹிட் பட டைரக்டர்களில் ஒருவர் என பெயர் வாங்கியவர் டைரக்டர் அட்லீ. ஆர்யா, நயன்தாரா நடித்த ராஜா ராணி படத்தை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமான அட்லீ, பிறகு விஜய்யை வைத்து தெறி, பிகில், மெர்சல் என வரிசையாக ஹிட் படங்களை கொடுத்தார்.

தமிழில் வெற்றிக்கொடி நாட்டிய அட்லீ, தற்போது பாலிவுட் பக்கம் சென்றுள்ளார். இவர் ஷாருக்கானை வைத்து படம் இயக்க போவதாக கடந்த ஓராண்டிற்கும் மேலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் நீண்ட காலம் ஆகியும் படம் பற்றிய எந்த அறிவிப்பும் வராததால், இந்த படம் கைவிடப்பட்டதாக தகவல் பரவியது.

Atlee - Shahrukh khan movie teaser will be released on august 15 th. Kollywood lady super star Nayanthara is set to pair with Shahrukh Khan in this movie. Shahrukh Khan to be acted in dual role in this movie.