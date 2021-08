கையில் பெரிய கட்டுடன்… படப்பிடிப்பை தொடரும் அபிஷேக்பச்சன் !

சென்னை : அபிஷேக் பச்சனுக்கு கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதை அடுத்து, மும்பையில் உள்ள லீலாவதி மருத்துவமனையில் சிக்சை பெற்று வந்தார்.

தற்போது, அபிஷேக் கையில் பெரிய கட்டுடன் ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7 இந்தி ரீ மேக் படப்பிடிப்பில் தொடங்க சென்னை வந்துள்ளார்.

இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.

அபிஷேக் பச்சனுக்கு கையில் காயம்… பதறிப்போன படக்குழு... மருத்துவமனையில் அனுமதி !

English summary

Abhishek Bachchan took to Instagram to share a picture of himself as he returned to Chennai to resume his work on his next film