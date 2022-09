பாலியல் வழக்கில் கைதான நடிகர் கமல் ரஷீத் கான்..போலீசார் தீவிர விசாரணை!

மும்பை : பாலிவுட் நடிகர் கமல் ரஷீத் கான் ஒரு வாரத்தில் இரண்டாவது முறையாக பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி கமல் ரஷீத் கான் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு பதிவினை பகிர்ந்து இருந்தார்.

அதில் ரிஷி கபூர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் இறந்துவிடக் கூடாது. இப்போது தான் ஒயின் ஷாப்கள் விரைவில் திறக்கப்படவிருக்கின்றன என்று பதிவிட்டிருந்தார். அதேபோல் இர்ஃபான் கான் பற்றியும் சர்ச்சைக் கருத்தை பதிவிட்டு இருந்தார்.

சர்ச்சை ட்வீட்...2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மும்பை ஏர்போர்ட்டில் நடிகர் கமால் கான் கைது

Actor and producer Kamaal R Khan was arrested for the second time in a week in connection with an old case. , Kamaal R Khan second time arrested,