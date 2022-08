“பாதுகாப்புக்காக தான் யாரிடமும் சொல்லவில்லை”: திருமண வாழ்க்கை குறித்து பாலிவுட் கவர்ச்சிப் புயல்

மும்பை: பாலிவுட்டின் கவர்ச்சிப் புயலாக கலக்கி வரும் கத்ரீனா கைஃப் கடந்தாண்டு நடிகர் விக்கி கெஷலை திருமணம் செய்துகொண்டார்.

கத்ரினா கைஃப் - விக்கி கெளஷலின் திருமணம் ரொம்பவே எளிமையாக நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், திருமண வாழ்க்கை குறித்தும், திருமணத்தை பிரம்மாண்டமாக நடத்தாது குறித்தும் கத்ரீன கைஃப் மனம் திறந்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதி -கத்ரினா நடித்துவரும் மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ் பட படங்கள்.. கெமிஸ்ட்ரி சூப்பரா இருக்கே!

English summary

Katrina Kaif is stirring up the Hindi film industry with her captivating performance. Katrina Kaif and actor vicky kaushal got married last year. Katrina Kaif has opened up that she is happy only after marriage