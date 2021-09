ஊடகங்கள் மனசாட்சியோடு இருங்கள்… பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஆவேசம்!

மும்பை: பாலிவுட் நடிகை கீர்த்தி சனோன், சித்தார்த் சுக்லாவின் மறைவுக்குப் பிறகு வெளியான புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை பார்த்து மனம் மிகவும் காயமடைந்ததாக கூறியுள்ளார்.

சுக்லாவின் குடும்பத்தினர் சோகத்தில் கண்ணீர் மல்க இருந்த புகைப்படத்தை மீடியாக்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டி உள்ளது வருத்தம் அளிக்கிறது.

இம்முறையும் விஜய் டிவி புராடெக்ட்ஸ்.. பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் என்ட்ரி கொடுக்கும் பிரபல தொகுப்பாளினி?

மீடியாக்கள் உங்களுக்கான எல்லைகளை வகுத்துக் கொள்ளுங்கள். மனசாட்சியோடு இருங்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Keerthi Sanon has said that she was heartbroken to see the photos and videos released after Siddharth Shukla's death in the media.