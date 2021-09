போட்டிருக்கும் சட்டையை தூக்கி செல்ஃபி… பாலிவுட் நடிகை அட்டகாசம்… ஜிம்மில் செய்ற வேலையா இது !

மும்பை : பாலிவுட் நடிகை சோனம் கபூர் ஜிம்மிலிருக்கும் புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்கிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

சோனம் கபூர் லண்டனிலிருந்து திரும்பியதும் கர்ப்பமாக இருப்பதாக செய்திகள் பரவ தொடங்கின.

அதனை பொய் என்று கூறும் வகையில் சோனம் கபூர் இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர்ந்து புகைப்படத்தை பகிர்ந்து வருகிறார்.

English summary

Sonam Kapoor Ahuja posted a new video on social media . She took to her Instagram story and shared her video from the gym.