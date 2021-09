பிகினியில் மது பாட்டிலை குலுக்கியபடி படு கவர்ச்சி… சன்னி லியோனால் அதிரும் மாலத்தீவு !

மாலத்தீவு : பாலிவுட் நடிகை சன்னி லியோன் குடும்பத்துடன் மாலத்தீவில் பொழுதை கழித்து வருகிறார்.

மாலத்தீவுக்கு சென்று விட்டால் பிகினி இல்லாமல் இருக்குமா என்ன... கையில் மது பாட்டிலை வைத்துக்கொண்டு அனைவரும் அசந்து போகும் வகையில் பிகினியில் சூப்பரான ஒரு போஸ் கொடுத்துள்ளார்.

6 மணி நேரத்தில் ரூ.25 லட்சம் சம்பாதித்த புகழ்...அப்படி என்ன தான் செஞ்சாரு

இணையத்தில் சுடசுட வெளியாகி உள்ள இந்த படத்திற்கு லைக்குள் மலைபோல் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Bollywood actress Sunny Leone is presently spending some good time with her family in Maldives. Sunny has shared some of her beautiful pictures on her Instagram handle.