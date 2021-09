சென்னை : ஊர்வசி... ஊர்வசி... என பாட்டுப்பாடி இளசுகளை தன்பின்னால் சுற்றவைத்து வருகிறார் ஊர்வசி ரவுத்தெலா.

காலைத் தூக்கி செம ஒர்க் அவுட்... ஜொள்ளு விட்டு பார்க்கும் ரசிகாஸ்!

பாலிவுட் கனவுக்கன்னியான இவர், சிங்க் சாப் தி கிரேட் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார்.

முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து நடித்து நடித்து வரும் இவர், அனைவரும் உச்சுகொட்டும் அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Bollywood actress Urvashi Rautela is regarded as one of the most beautiful and stylish ladies in the industry. she shared gym workout video on instagram.