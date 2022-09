என்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பியா?..புதுகாதலனிடம் மண்டியிட்டு கெஞ்சிய பாலிவுட் நடிகை!

மும்பை : பாலிவுட் நடிகை ராக்கி சாவந்த் தனது புதிய காதலருக்கு பூங்கொத்தை காதல் பரிசாக கொடுத்து ப்ரொபோஸ் செய்துள்ளார்.

நடிகை ராக்கி சாவந்த், ஆண் நண்பருக்கு பொது இடத்தில் முத்தம் கொடுப்பது, அரைகுறை ஆடை, ஆபாச ஆட்டம், எல்லை மீறிய கவர்ச்சி புகைப்படங்களை அப்லோடு செய்து என அவ்வப்போது சர்ச்சையில் சிக்கிக்கொள்வார்.

இவர் தமிழில் என் சகியே, முத்திரை ஆகிய படங்களில் ஒரே ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடி உள்ளார்.

அக்டோபரில் துவங்கும் கேப்டன் மில்லர் படத்தின் சூட்டிங்.. எங்க நடக்குது தெரியுமா?

English summary

rakhi sawant is one of the actresses who like to do light-hearted comedy to keep her fans entertained.rakhi sawant propose adil khan dhuniya