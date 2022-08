டிரெண்டிங்கான #BoycottBrahmastra ...கலக்கத்தில் பாலிவுட்...இவர் பேச்சு தான் காரணமா?

செனனை : பிரம்மாஸ்திரா படத்திற்கும் எதிர்ப்பு கிளம்பி வருவதால் அமீர்கானின் லால் சிங் சத்தா படத்துக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை இந்த படத்துக்கும் ஏற்பட்டுவிடுமோ என படக்குழு மட்டுமின்றி பாலிவுட்டே கலக்கத்தில் உள்ளது.

பாலிவுட் திரையுலகிற்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் சோகமான ஆண்டாகவே அமைந்துள்ளது. அங்கு ரிலீசாகும் படங்கள் அனைத்தும் வரிசையாக பிளாப் ஆகி வருவதால் தயாரிப்பாளர்கள் அனைவரும் கடும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி அங்கு பாய்காட் டிரெண்டும் சமீப காலமாக அதிகரித்து உள்ளது. இதுவும் படங்களின் தோல்விக்கு பெரும் பங்காற்றி உள்ளன.

சமீபத்தில் அமீர்கான் நடிப்பில் இந்தியில் வெளியான லால் சிங் சத்தா திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் தோல்வியை தழுவியது. இதற்கு பாய்காட் டிரெண்டும் முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. அமீர்கானின் சர்ச்சை பேச்சை சுட்டிக்காட்டி அப்படத்தை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர். இதன் எதிரொலியாக படமும் படுதோல்வி அடைந்தது.

