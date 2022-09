Brahmastra Box Office: எதிர்ப்புகளை மீறி பாலிவுட்டை மீண்டும் தூக்கி நிறுத்திய பிரம்மாஸ்திரம் வசூல்!

மும்பை: இயக்குநர் அயன் முகர்ஜி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட் நடித்த பிரம்மாஸ்திரம் படத்துக்கு பாய்காட் கேங்கிடம் இருந்து கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின.

410 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் இந்த படத்திற்கு பிரபல பாலிவுட் விமர்சகரான தரண் ஆதர்ஷ் 'பெரிய ஏமாற்றம்' என விமர்சனம் அளித்திருந்தார்.

ஆனால், படத்தை பார்த்த ஏராளமான ரசிகர்கள் மார்வெலுக்கு போட்டியிடும் இந்திய சினிமா என பாராட்ட முதல் நாள் வசூல் வேறலெவலில் கலெக்ட் ஆகி உள்ளது.

பைலட்டாக மாற வேண்டிய முரளியை கார்த்திக்காக மாற்றிய பாரதிராஜா... நவரச நாயகனை காதலித்த 3 ஹீரோயின்ஸ்

English summary

Brahmastra Box Office: Day 1 collection beats every bollywood movies which releases this year including Aamir Khan's Laal Singh Chaddha. But, it can't able to beat KGF 2 and RRR day one collection at Hindi belt.