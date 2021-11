முதலில் ஆபாச படம், இப்போ பண மோசடி வழக்கு... சிக்கி தவிக்கும் ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ரா

மும்பை : பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ்குந்த்ரா ஆபாச படம் எடுத்த வழக்கில் ஜுலை மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். கிட்டதட்ட மூன்று மாத சிறை தண்டனைக்கு பிறகு சமீபத்தில் தான் அவர் ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளார்.

முதல் முறையாக வார்னிங் கொடுக்கப்பட்ட கேப்டன்... இசைவாணி முகத்திற்கு நேராக சொன்ன கமல்

ராஜ்குந்த்ரா மீது பாலிவுட் நடிகைகள் பலரும் அடுக்கடுக்காக குற்றம்சாட்டி வந்தனர். இருந்தும் ஷில்பா ஷெட்டி, கணவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து நெ்த பதிலும் அளிக்காமல், உண்மை நிச்சயம் விரைவில் வெளிவரும் என கூறி வந்தார்.

English summary

investors of fitness business filed police complaint against shilpa shetty and raj kundra. this couple facing another legal problem. recently raj kundra arrested by mumbai police in porn filiming case. he got bail in september.