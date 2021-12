திருமணத்திற்கு முன்பே வழக்கில் சிக்கிய கத்ரினா கைஃப்...அப்படி என்ன பிரச்சனை ?

மும்பை : பாலிவுட் பிரபலங்கள் கத்ரினா கைஃப், விக்கி கெளசலின் திருமணம் தான் கடந்த சில நாட்களாகவே பாலிவுட்டின் ஹாட் டாப்பிக்காக இருந்து வருகிறது. இவர்களின் திருமணத்தை பிரம்மாண்டமாக நடத்த ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறதாம்.

திருமணம் ஏற்பாடுகள் பற்றிய தகவல்கள், திருமண விருந்தில் இடம்பெற போகும் மெனு என அடுத்தடுத்து பல தகவல்கள் வெளி வந்து கொண்டிருக்கிறது. சோஷியல் மீடியாவில் ரசிகர்கள் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துக்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Rajasthan based advocate filed complaint against katrina kaif, vicky kaushal and others for closed temple road for celebrity couples wedding. their wedding ceremony was planned from dec 7 th to 9 th. but hotel manager has closed temple road from dec 6 th to dec 12 th.