தீபிகா படுகோன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாரா...யாரு கிளப்பி விட்ட வதந்தி இது?

மும்பை : பாலிவுட் டாப் நடிகை தீபிகா படுகோனுக்கு படப்பிடிப்பில் திடீரென இதயதுடிப்பு அதிகரித்ததால், அவர் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் நலமாக இருப்பதாக தகவல் பரவியது.

இதனால் பாலிவுட் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவே பதறிப் போனது. அச்சச்சோ...தீபிகாவிற்கு என்ன ஆயிற்று. அவரது உடலுக்கு என்ன பிரச்சனை என ரசிகர்கள், மீடியாக்கள் என அனைவரும் பதறிப் போய் விசாரிக்க துவங்கி விட்டனர்.

திடீரென மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தீபிகா படுகோனே.. அய்யோ என்ன ஆச்சு.. பதறிய படக்குழு !

English summary

News spread that Deepika Padukone was rushed to hospital in Hyderabad after increased heart rate. But confirmed sources said it was false. Instead of she is doing fine and there is nothing wrong with her health. In fact, Deepika is currentky shooting for Nag Ashwin's project in Hyderabad.