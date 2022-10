என்னோட பிரச்சனையை அம்மா கண்டுபிடிக்கலைன்னா என்ன ஆயிருக்கும்.. திருவள்ளூரில் தீபிகா படுகோன் உருக்கம்!

சென்னை: பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையான தீபிகா படுகோன் தற்போது ஷாருக்கானுடன் பதான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

தீபிகா படுகோன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், மன அழுத்தம் காரணமாக தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவெடுத்ததாக கூறியுள்ளார்.

அதிலிருந்து அவரை மீட்டது அவரது அம்மா தான் எனவும், அதிலிருந்து மீண்டு வந்தது குறித்தும் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

English summary

Actress Deepika Padukone has said that a few years ago, she decided to commit suicide due to stress and it was her mother who saved her from it. Deepika Padukone, who started Live Love Laugh in Bengaluru, has decided to expand the organization to the Thiruvalluvar district in Tamil Nadu.