இப்போ இது தேவையா...அட்லீ – ஷாருக் பட ஷுட்டிங்கால் கடுப்பாகும் ரசிகர்கள்

மும்பை : கோலிவுட்டில் வரிசையாக வெற்றி படங்களை இயக்கிய அட்லீ, பாலிவுட்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். அங்கு ஷாருக்கானை வைத்து பிரம்மாண்ட படம் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை ஷாருக்கான் தான் தயாரிக்கிறார்.

இந்த படத்தில் லீட் ரோலில் கோலிவுட்டின் லேடி சூப்பர் நயன்தாரா நடிக்கிறார். ஷாருக்கான் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் மற்றொரு ஹீரோயினாக பிரியா மணி நடிக்கிறார். அதே சமயம் சான்யா மல்கோத்ரா, சுனில் க்ரோவர் ஆகியோர் இந்த படத்தில் முக்கிய ரோல்களில் நடிக்கிறார்கள். இவர்களுடன் யோகிபாபுவும் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் பாடல்களுக்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மானும், பேக்கிரவுண்ட் மியூசிக்கை அனிருத்தும் அமைப்பதாக கூறினார்கள்.

Shahrukh khan - atlee movie next schedule shooting will be in south mumbai hospital. fans questioning that is this neccessary to shoot in hospital for current pandemic situation. after complete this shahrukh khan to fly spain for pathan shooting.