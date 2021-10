பிக்பாஸ் வீட்டில் லிப்லாக் முத்தம், செம ரொமான்ஸ்...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

மும்பை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கிய பிக்பாஸ் 5 தமிழ் நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். முதல் வாரம் ஜாலியாக சென்ற நிலையில், இரண்டாவது வாரத்தின் துவக்கத்திலேயே குரூப்பிசம், சர்ச்சைகள் என மெல்ல மெல்ல துவங்கி உள்ளது.

பரபரப்பை மேலும் பற்ற வைக்க எலிமினேஷன் ப்ரோசஸ் வேறு துவங்கி உள்ளது. மொத்தமுள்ள 17 போட்டியாளர்களில் 15 பேர் முதல் வாரத்திலேயே நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால் முதல் ஆளாக வீட்டில் இருந்து வெளியேற போவது யார் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

