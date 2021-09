ஷாருக்கான் – அட்லீ இணைவது தமிழ் படமா?...அடுத்தடுத்து இணையும் கோலிவுட் பிரபலங்கள்

மும்பை : முதல் படமான ராஜா ராணியிலேயே கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்தவர் டைரக்டர் அட்லீ. தொடர்ந்து விஜய்யை வைத்து இயக்கிய தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய படங்களும் வரிசையாக ஹிட் படங்களாக அமைந்தன.

பழைய படங்களின் கதைகளை உல்டா செய்து அட்லீ படம் எடுக்கிறார் என்ற விமர்சனம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அதைத் தாண்டி மக்களின் மனங்களை கவர்ந்து, ஹிட் பட டைரக்டராக இருந்து வருகிறார் அட்லீ. இதனால் அட்லீ அடுத்ததாக யாரை இயக்க போகிறார், படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Priya Mani, another Tamil heroine, has also joined the cast of Jawan. Following Priyamani, another Kollywood celebrity Anirudh is said to join the cast. It has been reported that Anirudh will compose the music for the film.