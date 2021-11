வலிமை தயாரிப்பாளரின் அடுத்த பட சூட்டிங்கும் ஓவராம்.. சந்தோஷத்தில் மகள் போட்ட சூப்பர் போஸ்ட்!

மும்பை: வலிமை படத்தின் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தயாரிப்பில் அவரது மகள் ஜான்வி கபூர் நடித்துள்ள Mili படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.

தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் மற்றும் மறைந்த பிரபல நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மகளான ஜான்வி கபூர் பாலிவுட்டில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி பல படங்களில் சிறப்பான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

மலையாளம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் வெளியாகி வெற்றியடைந்த படத்தின் ரீமேக்கில் தற்போது ஜான்வி கபூர் நடித்துள்ளார்.

English summary

Valimai Producer Boney Kapoor’s daughter Janhvi Kapoor’s Mili movie shoot wraps up. She shared a couple of photos and says thanks to her father for this super project.