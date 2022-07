அதள பாதாளத்தில் பாலிவுட்...அசுர வளர்ச்சியில் தென்னிந்திய படங்கள்...என்ன காரணம்...ஒரு சுவாரஸ்ய அலசல்

சென்னை : ஒரு காலத்தில் கோடி கணக்கில் வசுல் செய்ய பாலிவுட் படங்களால் மட்டும் தான் முடியும் என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால் இந்த சமீப ஆண்டுகளாக இந்த நிலைமை தலைகீழாகி உள்ளது.

சமந்தா, நயன்தாரா, பிரபாஸ், விஜய் சேதுபதி, துல்கர் சல்மான் உள்ளிட்ட பலரும் பல மொழிகளில் நடித்து இந்திய அளவில் பிரபலமாகி விட்டனர். தென்னிந்திய நடிகர்கள் மட்டுமல்ல தென்னிந்திய படங்கள், சீரியல்கள் ஆகியனவும் இந்திய அளவில் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

ஓடிடி தளங்களை எடுத்தாலும் இதே நிலை தான்.தென்னிந்திய மொழி படங்களை பார்ப்பவர்கள் தான் அதிகமாக உள்ளனர். இதனை ஓடிடி தளங்களே பார்த்து வியந்து குறிப்பிட்டுள்ளன.

குடும்ப திரைக்கதைகளின் மன்னன்..வசனத்தில் சுவாரஸ்யம் காட்டிய இயக்குநர் விசு

English summary

And the losing quest for a Bollywood star—as well as the successes of Tollywood, Kollywood and Mollywood—have helped the South Indian cinema phenomenon.South Indian film industries are staying up-to-date with cultural and technological trends.