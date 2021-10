மணியார்டரில் வந்த ரூ.4500...சிறையில் அப்படி என்ன செய்கிறார் ஆர்யான் கான்

மும்பை : ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் போதைப் பொருள் பயன்படுத்திய வழக்கில் அக்டோபர் 3 ம் தேதி தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு மும்பை அர்துர் ரோடு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஜாமின் வழங்க தொடர்ந்து தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

தாயுமான நடிகர்... புடவை அணிந்து குழந்தையை சமாளிக்கும் சதீஷ்!

அதே சமயம் ஷாருக்கான் தரப்பும் பல வழிகளில் ஆர்யானை வெளியில் கொண்டு வர முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். போதைப் பொருள் விவகாரம் தொடர்பாக பாலிவுட் நடிகை அனன்யா பாண்டே, ஷாருக்கானின் வீடுகளில் கூட சமீபத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

English summary

Shahrukh khan sent rs.4500 moneyorder to aryan khan. for using that money aryan khan buy only biscuits and mineral water. not only that he also buy 2 books for his time pass in jail.