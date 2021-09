அக்ஷய் குமார் படத்தில் இப்படி ஒரு தவறா....சுட்டிக் காட்டிய ஐபிஎஸ் அதிகாரி

மும்பை : டாப் ஹீரோக்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரே படத்தில் நடிப்பது பாலிவுட்டில் சர்வ சாதாரணம். இது போல் மல்டிஸ்டார் படங்களே பாலிவுட்டில் அதிகம் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவைகள் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று வருகின்றன.

மல்டி ஸ்டார் அல்லாத படங்களிலும் ஏதாவது ஒரு டாப் ஹீரோ கெஸ்ட் ரோல் பண்ணுவது வழக்கம். இது படத்தின் ப்ரோமோஷனுக்கும் உதவுவதாகவும், வெற்றிகளை எளிதில் அள்ளி தருவதாகவும் பாலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பான் மசாலா விளம்பரம்...சிக்கலில் பாலிவுட் டாப் ஹீரோக்கள்

English summary

recently akshay kumar shared his new movie sooriyavanshi still in social media. After that ips officer vij, pointed out the mistake which happened in that photo. akshay kumar immediately replied and clarify with valid point.