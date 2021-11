என்னது...ஷாருக்கான் தனது வீட்டை இத்தனை கோடி கொடுத்தா வாங்கினார் ?

மும்பை : மகன் ஆர்யான் கான் போதைப் பொருள் வழக்கில் இருந்து ஜாமினில் வெளிய வந்ததால் தனது வழக்கமான வேலைகளுக்கு திரும்பி வருகிறார் ஷாருக்கான். பாலிவுட்டின் கிங் என புகழப்படும் ஷாருக்கான் நேற்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

வீட்டிலேயே எளிமையான முறையில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்ததாக மகன் ஆர்யான் கானின் பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாடவும், அதற்கு பிறகு பாதியில் நிற்கும் படங்களின் வேலைகளை மீண்டும் துவக்கவும் ஷாருக்கான் திட்டமிட்டுள்ளார்.

English summary

Shahrukh khan's Mannat is a 6 storage bungalow. this house is looking like a palace. in this house had so many bedrooms and living areas. currently this house value is approximately Rs.200 crore.