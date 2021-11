கணவர் அடித்து காயம் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க.. நல்லா தானே இருக்காரு பூனம் பாண்டே.. அப்போ அது?

மும்பை: கவர்ச்சி நடிகை பூனம் பாண்டேவை அவரது கணவர் சாம் பாம்பே அடித்து காயப்படுத்தியதில் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என சமீபத்தில் பரபரப்பு செய்திகள் வெளியாகின.

கணவர் சாம் பாம்பே மீது பூனம் பாண்டே கொடுத்த புகாரின் பேரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடிகை பூனம் பாண்டேவின் நிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க என ஒரு புகைப்படமும் படு வேகமாக வைரலானது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5...இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர்...மூவரில் யார்?

English summary

Poonam Pandey wounded viral image is totally a cooked up one. Poonam Pandey is looking perfectly alright in her recent photoshoot photos. This has created a confusion among her fans.