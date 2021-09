அட்லீ – ஷாருக்கான் படத்தின் கதை இது தானா?...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

மும்பை : தமிழில் விஜய்யை வைத்து தெறி, பிகில், மெர்சல் என அடுத்தடுத்து பிளாக்பஸ்டர் படங்களை கொடுத்த டைரக்டர் அட்லீ, தற்போது பாலிவுட்டிற்கு சென்றுள்ளார். ஷாருக்கானை வைத்து த்ரில்லர் படம் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார்.

ஷாருக்கான் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் லீட் ரோலில் நடிக்க நயன்தாராவும், பிரியா மணியும் ஒப்பந்தமாகி உள்ளனர். இரண்டு ஆண்டுகளாக ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடைபெற்று, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் புனேயில் ஷுட்டிங் துவங்கப்பட்டது.

English summary

It has already been said that Shah Rukh Khan has bought the Indian license of the popular web series Money Heist. The story of this web series is currently being filmed. The film is said to be titled Lion.latest buzz is that shahrukh khan - atlee movie story is based on bank robbery. this story is inspired of famous web series Money Heist. Already news spread that, shahrukh khan get indian rights of this story.