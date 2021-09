இவர் ஷாருக்கானுக்கு வில்லனா... வேற லெவலில் அசத்தும் அட்லீ

மும்பை : கோலிவுட் பிளாக்பஸ்டர் டைரக்டர் அட்லீ, பாலிவுட் பாஷாவான ஷாருக்கானை வைத்து இயக்கும் படம் குறித்து அடுத்தடுத்து மாஸான அப்டேட்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. இதனால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

தினம் ஒரு அப்டேட் என்ற நிலைமை மாறி, இந்த படத்திற்கு மட்டும் தினமும் பல அப்டேட்களை வெளியிட்டு ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகின்றனர். இவருமா, இவருமா என விடாமல் ரசிகர்களை கேட்க வைத்து வருகிறார்கள்.

English summary

After nayanthara, priyamani, yogi babu, anirudh, sources said that rana daggubati will join in shahrukh khan - atlee movie. he may be play in villain in this movie. so expectations of this movie is in peak.