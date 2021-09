செம மாஸ் அப்டேட் ...ஷாருக்கான் – அட்லீ பட டைட்டில் இது தானா

மும்பை : தமிழ் சினிமாவில் கமர்ஷியல் வெற்றி படங்களை இயக்குவதில் பிரபலமான டைரக்டர்கள் ஒருவர் அட்லீ. முதல் படமான ராஜா ராணி படத்திலேயே பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை கொடுத்தவர் அட்லீ.

பிறகு விஜய்யை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் என வரிசையாக 3 மாஸ் வெற்றி படங்களை கொடுத்தார். இந்த படங்கள் அனைத்துமே பாக்ஸ் ஆபீசில் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றன. இதனால் விஜய் - அட்லீ காம்போ கோலிவுட்டில் மிகவும் பிரபலம்.

sources said that shahrukh khan - atlee movie titled as Jawan. this movie story is based on army background. in this movie kollywood lady superstar to pair with shahrukh khan for the first time.