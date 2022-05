குடிக்க தண்ணீர் கூட தரல.. கங்கன ரனாவத்துக்கு நடந்த சோகம்... ஆவேசப்பதிவு!

மும்பை : பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத், ஐரோப்பாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட சோகமான அனுபவங்களை நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.

எப்போது பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு வில்லங்கமான அல்லது சர்ச்சையான கருத்துக்களை பதிவு செய்து நெட்டிசன்களிடம் வாங்கி கட்டி கொள்வதை வழக்கமாக வைத்திருப்பவர் பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத்.

கங்கனா ரனாவத் நடித்துள்ள புதிய படமான தகாட் நாளை திரையரங்கில் வெளியாக உள்ளது. ரஸ்னீஷ் காய் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இப்படத்தில் அர்ஜுன் ராம்பால், திவ்யா தத்தா ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Bollywood Actress kangana Ranaut said that, nobody offered her water during her ordeal. This is the bad side of Europe.