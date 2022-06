வசூலில் சாதனை படைத்த 'பூல் புலையா 2'..மொத்த வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

டெல்லி : கார்த்திக் ஆரியன் நடிப்பில் வெளியான 'பூல் புலையா 2' 260 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

கார்த்திக் ஆர்யன், தபு, கியாரா அத்வானி, ராஜ்பால் யாதவ் உட்பட பலர் நடித்து சூப்பர் ஹிட்டான இந்தி படம், 'பூல் புலையா 2' (Bhool Bhulaiyaa 2). அனிஸ் பாஸ்மி இயக்கிய இந்தப் படத்துக்கு மனு ஆனந்த் ஒளிப்பதிவு செய்திருந்தார்.

டி.சீரிஸ் நிறுவனம் சார்பில் பூஷன் குமார் தயாரித்த இந்தப் படம், மே மாதம் 20ந் தேதி வெளியாகி வசூலில் சாதனை படைத்து வருகிறது. இத்திரைப்படம் ஓடிடியிலும் தோல்வியடையாமல் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது.

கானா பாடியே கொலை மிரட்டல்’.. அப்பாவும் உடந்தை.. இசையமைப்பாளர் மீது பெண் பாலியல் புகார்

English summary

Kartik Aaryan is riding on an all-time high horse, as his Bhool Bhulaiyaa 2 is running undefeated at the box office and also on OTT